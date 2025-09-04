Milano 10:10
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Seduta positiva per il Nasdaq Composite, che avanza bene e porta a casa un +1,02%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Nasdaq Composite. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 21.708,7, con il supporto più immediato individuato in area 21.283,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 21.068,6.


