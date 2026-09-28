Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Controllato progresso per il Nasdaq Composite, che chiude in salita dello 0,48%.
Lo status tecnico di breve periodo del Nasdaq Composite mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27.230. Rischio di eventuale correzione fino al target 26.921,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27.538,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)