Milano 3-set
41.785 0,00%
Nasdaq 3-set
23.415 -1,22%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 3-set
9.178 0,00%
Francoforte 3-set
23.595 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2025
(Teleborsa) -
Giovedì 04/09/2025
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 3,1%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)
13:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 62,08K unità)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 73K unità; preced. 104K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -77,7 Mld $; preced. -60,2 Mld $)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. -1,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 229K unità)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 6,9%)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 55,4 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,1 punti)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 18 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,39 Mln barili)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```