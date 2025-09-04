Appuntamenti macroeconomici del 4 settembre 2025

(Teleborsa) - Giovedì 04/09/2025
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,4%; preced. 3,1%)
11:00 Unione Europea
: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)
13:30 USA
: Challenger licenziamenti (preced. 62,08K unità)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 73K unità; preced. 104K unità)
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -77,7 Mld $; preced. -60,2 Mld $)
14:30 USA
: Produttività, trimestrale (atteso 2,8%; preced. -1,8%)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 229K unità)
14:30 USA
: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 6,9%)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 55,4 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,1 punti)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 18 Mld piedi cubi)
18:00 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -2,39 Mln barili)