Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 22:00
23.633 +0,93%
Dow Jones 22:00
45.621 +0,77%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,93%

Il Nasdaq-100 chiude a 23.633,01 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,93%, terminando la sessione a 23.633,01 punti.
