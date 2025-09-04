Milano
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 23.10
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,93%
Il Nasdaq-100 chiude a 23.633,01 punti
In breve
,
Finanza
04 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +0,93%, terminando la sessione a 23.633,01 punti.
Argomenti trattati
USA
(429)
·
Nasdaq 100
(105)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,93%
