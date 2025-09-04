Milano 10:12
41.876 +0,22%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:12
9.182 +0,04%
Francoforte 10:12
23.701 +0,45%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,01%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 14.788,1 Euro

In breve, Finanza
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato -0,01%, a quota 14.788,1 in apertura.
