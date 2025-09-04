Borsa Italiana, Testa: "Stiamo accelerando la partenza del Fondo di Fondi"

"La cosa importante – ha detto Testa – è che proprio in questi giorni, ritornando sui vari desk, stiamo accelerando la partenza del Fondo di Fondi, quello promosso da CDP che noi insieme ad altri stakeholder avevamo caldeggiato nel manifesto. Posso dire che abbiamo già una serie di gestori pronti a partire. Questo aiuterà molto due fattori importanti per il mercato primario, ovvero l'ingresso di nuove

aziende, ma anche la liquidità sul secondario".

















































(Teleborsa) - "La pipeline per le piccole e medie imprese rimane buona. Ad oggi abbiamo suonato per 14 volte la campanella e anche il mese di agosto èstato particolarmente attivo. Sappiamo che ci sono altre piccole e medie imprese pronte, non abbiamo ancora grande visibilità su medie grandi, però ci stiamo lavorando". È quanto affermache oggi ha annunciato un'