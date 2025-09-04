Milano 10:12
41.876 +0,22%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:12
9.182 +0,04%
Francoforte 10:12
23.701 +0,45%

Borsa: Londra, apertura -0,19%

Indice FTSE-100 -0,19% a quota 9.160,59 dopo l'apertura.
