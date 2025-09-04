Milano 13:13
41.954 +0,41%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:13
9.196 +0,20%
Francoforte 13:12
23.766 +0,73%

Borsa: Milano avanza dello 0,22% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 41.875,08 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,22% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,22%, con 41.875,08 punti alle 10:30.
