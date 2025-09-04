FCC Construcción, contratto da 1,5 miliardi di euro per metropolitana di New York

FCC Construcción

(Teleborsa) -, gruppo spagnolo di ingegneria e costruzioni, si èper la progettazione e la costruzione della Fase 2 della. Il contratto, del valore di, è stato assegnato al consorzio Connect Plus Partners (Connect+), una joint venture tra FCC Construcción e Halmar International.Il contratto prevede lche consentiranno lo sviluppo di due nuove stazioni della metropolitana di New York. Queste nuove stazioni ad Harlem rappresentano un passo fondamentale nell'estensione della linea della metropolitana di Second Avenue verso nord, dall'Upper East Side a East Harlem.Il tunnel sarà scavatoa densità variabile prodotte in Germania, del peso di 1,5 milioni di libbre, in grado di passare da terreni morbidi a rocce dure senza dover essere smantellate. FCC Construcción vanta una comprovata esperienza nella progettazione e costruzione di importanti linee metropolitane in capitali mondiali come Madrid, Barcellona, ??Malaga, Panama, Lima (Perù), Toronto (Canada), Doha (Qatar), Riyadh (Arabia Saudita), Atene, Porto (Portogallo), tra le altre.