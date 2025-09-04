Forvia, collocati 600 milioni di euro di obbligazioni senior

(Teleborsa) - Forvia
, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha prezzato con successo 600 milioni di euro di obbligazioni senior
con tasso del 5,375% e scadenza marzo 2031.
L'offerta iniziale di 500 milioni di euro ha registrato una sottoscrizione notevolmente superiore alle richieste, consentendo a Forvia di aumentare l'importo
dell'emissione a 600 milioni di euro.
Forvia utilizzerà i proventi dell'offerta delle obbligazioni per finanziare il riacquisto
delle sue obbligazioni Sustainability-Linked al 2,750% in circolazione con scadenza 2027 e/o delle sue obbligazioni Sustainability-Linked al 2,375% in circolazione con scadenza 2027 in offerte pubbliche di acquisto. Qualsiasi ricavato residuo sarà utilizzato per rimborsare altro debito senior.
Sarà presentata domanda di quotazione delle obbligazioni su Euronext Dublin
.