ING lancia il conto corrente a costo zero per gli under 30

(Teleborsa) - ING
presenta una nuova iniziativa pensata per i più giovani
: Conto Corrente Arancio Più
, il conto corrente premium di ING, è ora infatti disponibile a canone zero per tutti i clienti sotto i 30 anni.
Un’offerta concreta per chi sta costruendo il proprio futuro, con esigenze di autonomia, flessibilità e semplicità.
L’offerta è valida fino al 28 febbraio 2026
e consente agli under 30 di accedere gratuitamente a tutti i vantaggi del conto corrente. E anche dopo questa data, il canone può rimanere a zero semplicemente accreditando lo stipendio o con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, chi aderisce al programma "Porta un amico in ING
" entro l’11 ottobre 2025 può ricevere 50euro di cashback per ogni amico invitato, fino a un massimo di 500 euro.Le caratteristiche di Conto Corrente Arancio Più
Conto Corrente Arancio Più è completamente digitale, offre una gestione evoluta del denaro e include numerosi servizi. Tutti i principali servizi di pagamento sono inclusi e gratuiti
: dai bonifici SEPA ordinari e istantanei, ai pagamenti di F24, MAV, RAV, CBILL, pagoPA e bollettini postali.
I clienti possono contare su una Carta di Debito Mastercard gratuita
, che consente di effettuare prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, e su una Carta di Credito Mastercard Gold,
senza costo di rilascio e a canone zero, che include funzionalità come Pagoflex
– che consente di pagare gli acquisti a "piccoli passi" - e l’accesso Fast Track
in aeroporto. Il conto è gestibile interamente da app, con la possibilità di personalizzare il PIN, impostare limiti di spesa e ricevere notifiche in tempo reale. È inoltre compatibile con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay. Per chi viaggia spesso, è disponibile il Travel Pack
, che rimborsa le commissioni sui pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro.La campagna "Mio cugino Gigi" a misura di GenZ
A supporto dell’iniziativa, ING ha lanciato la campagna di comunicazione in perfetto stile GenZ 'Mio cugino Gigi'
, una comunicazione ironica e coinvolgente, perfettamente in linea con lo stile distintivo del brand, pianificata sui canali Connected TV, Digital e Social.
La campagna ha come protagonista Gigi, il cugino "perfetto" che sa sempre cosa fare. Il messaggio? Se non si ha un cugino come Gigi, si può contare sempre su ING
, che offre un conto corrente pensato per semplificare la vita e offrire massima libertà, a costo zero ora per gli under 30.