ING lancia il conto corrente a costo zero per gli under 30

(Teleborsa) -presenta una, il conto corrente premium di ING, è ora infatti disponibile aUn’offerta concreta per chi sta costruendo il proprio futuro, con esigenze di autonomia, flessibilità e semplicità.L’offerta è validae consente agli under 30 di accedere gratuitamente a tutti i vantaggi del conto corrente. E anche dopo questa data, il canone può rimanere a zero semplicemente accreditando lo stipendio o con entrate mensili di almeno 1.000 euro. Inoltre, chi aderisce al programma "" entro l’11 ottobre 2025 può ricevere 50euro di cashback per ogni amico invitato, fino a un massimo di 500 euro.Conto Corrente Arancio Più è completamente digitale, offre una gestione evoluta del denaro e include numerosi servizi. Tutti i principali: dai bonifici SEPA ordinari e istantanei, ai pagamenti di F24, MAV, RAV, CBILL, pagoPA e bollettini postali.I clienti possono contare su una, che consente di effettuare prelievi senza commissioni in Italia e in Europa, e su unasenza costo di rilascio e a canone zero, che include funzionalità come– che consente di pagare gli acquisti a "piccoli passi" - e l’accessoin aeroporto. Il conto è gestibile interamente da app, con la possibilità di personalizzare il PIN, impostare limiti di spesa e ricevere notifiche in tempo reale. È inoltre compatibile con i principali wallet digitali, come Apple Pay e Google Pay. Per chi viaggia spesso, è disponibile il, che rimborsa le commissioni sui pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro.A supporto dell’iniziativa, ING ha lanciato la campagna di comunicazione in perfetto stile GenZ ', una comunicazione ironica e coinvolgente, perfettamente in linea con lo stile distintivo del brand, pianificata sui canali Connected TV, Digital e Social.La campagna ha come protagonista Gigi, il cugino "perfetto" che sa sempre cosa fare. Il messaggio?, che offre un conto corrente pensato per semplificare la vita e offrire massima libertà, a costo zero ora per gli under 30.