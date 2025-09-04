Inps: nuova modalità di consultazione dell’estratto conto contributivo

(Teleborsa) - L’INPS
ha introdotto una nuova modalità di visualizzazione dell’estratto conto contributivo previdenziale
, con l’obiettivo di rendere più semplice
la lettura dei dati, fornire informazioni utili
all’assicurato e segnalare
eventuali limitazioni nell’utilizzo di alcuni periodi.
Il progetto consente agli interessati di consultare i propri periodi contributivi in ordine cronologico
, con l’indicazione della Gestione o del Fondo di riferimento. In questo modo si ottiene un servizio più snello, chiaro e immediato
, che offre una visione complessiva e intuitiva della posizione assicurativa.
Per gli iscritti a una sola Gestione dell’INPS,
l’estratto viene presentato in una veste grafica rinnovata e uniforme, specifica per la gestione di appartenenza (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata). Per chi invece risulta iscritto a due o più Gestioni
, è previsto un prospetto riepilogativo che mostra in ordine cronologico i periodi accreditati.