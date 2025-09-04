Milano 9:10
41.818 +0,08%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 9:10
9.175 -0,03%
23.660 +0,28%

Inps: nuova modalità di consultazione dell’estratto conto contributivo

Economia
Inps: nuova modalità di consultazione dell’estratto conto contributivo
(Teleborsa) - L’INPS ha introdotto una nuova modalità di visualizzazione dell’estratto conto contributivo previdenziale, con l’obiettivo di rendere più semplice la lettura dei dati, fornire informazioni utili all’assicurato e segnalare eventuali limitazioni nell’utilizzo di alcuni periodi.

Il progetto consente agli interessati di consultare i propri periodi contributivi in ordine cronologico, con l’indicazione della Gestione o del Fondo di riferimento. In questo modo si ottiene un servizio più snello, chiaro e immediato, che offre una visione complessiva e intuitiva della posizione assicurativa.

Per gli iscritti a una sola Gestione dell’INPS, l’estratto viene presentato in una veste grafica rinnovata e uniforme, specifica per la gestione di appartenenza (ad esempio, Gestione pubblica o Gestione separata). Per chi invece risulta iscritto a due o più Gestioni, è previsto un prospetto riepilogativo che mostra in ordine cronologico i periodi accreditati.
Condividi
```