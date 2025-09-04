Londra: risultato positivo per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di prodotti e tecnologie medicali
, che lievita dell'1,95%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ConvaTec Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di ConvaTec Group
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, ConvaTec Group
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,428 sterline. Primo supporto a 2,368. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)