Londra: scambi al rialzo per Associated British Foods

(Teleborsa) - Balza in avanti il distributore di prodotti alimentari e da forno
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Associated British Foods
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Associated British Foods
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Associated British Foods
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22,7 sterline, mentre i supporti sono stimati a 22,21. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 23,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)