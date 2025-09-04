Milano 17:35
New York: acquisti a mani basse su T.RowePrice
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società di gestione degli investimenti, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,77%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di T.RowePrice più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di T.RowePrice segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 110,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 116,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 108,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
