New York: positiva la giornata per KLA-Tencor

(Teleborsa) - Avanza la compagnia tecnologica americana, che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di KLA-Tencor, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 847,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 879,4. Il peggioramento di KLA-Tencor è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 827,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
