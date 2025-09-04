New York: positiva la giornata per KLA-Tencor

compagnia tecnologica americana

(Teleborsa) - Avanza la, che guadagna bene, con una variazione del 2,81%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 847,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 879,4. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 827,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)