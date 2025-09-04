Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:30
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:30
45.470 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: seduta difficile per ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.

Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.


La tendenza di breve di ServiceNow è in rafforzamento con area di resistenza vista a 900,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 868,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 932,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
