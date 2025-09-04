New York: seduta difficile per ServiceNow

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di soluzioni cloud computing aziendale
, che esibisce una perdita secca del 4,31% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con l'S&P-500
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
La tendenza di breve di ServiceNow
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 900,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 868,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 932,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)