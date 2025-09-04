Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:30
23.479 +0,27%
Dow Jones 18:30
45.470 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: seduta molto difficile per NiSource

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la holding che opera nel mercato energetico, che soffre con un calo del 6,78%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di NiSource rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per NiSource, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 37,64 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 41,1 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 36,32.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
