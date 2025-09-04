Norges Bank Investment Management investe oltre mezzo miliardo di dollari in un edificio per uffici a New York

(Teleborsa) -(NBIM), fondo sovrano norvegese da 2.000 miliardi di dollari, ha dichiarato cheper acquisire unain unsituato al 1177 di Avenue of the Americas, nota anche come Sixth Avenue.L'acquisto avverrà incon la società di investimenti immobiliari(Beacon), che acquisirà la partecipazione residua del 5% nell'immobile e si occuperà della gestione patrimoniale dell'immobile di 90.000 metri quadrati per conto della joint venture.L'operazione, che valuta l'immobile 571,1 milioni di dollari, dovrebbe essere completata nel terzo trimestre di quest'anno.Il venditore dell'immobile è una joint venture tra ilSebbene il focus principale di NBIM siano le azioni globali, circa il 2% dei suoi investimenti è nel settore immobiliare. Il suo portafoglio include già più di una dozzina di edifici a New York e partecipazioni in immobili a Boston, San Francisco, Las Vegas e altre grandi città statunitensi. Il suo portafoglio immobiliare è focalizzato a livello globale, con proprietà anche in Gran Bretagna, Spagna e Francia.