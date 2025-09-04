Norges Bank Investment Management investe oltre mezzo miliardo di dollari in un edificio per uffici a New York

(Teleborsa) - Norges Bank Investment Management
(NBIM), fondo sovrano norvegese da 2.000 miliardi di dollari, ha dichiarato che pagherà 542,6 milioni di dollari
per acquisire una partecipazione del 95%
in un immobile per uffici a New York
situato al 1177 di Avenue of the Americas, nota anche come Sixth Avenue.
L'acquisto avverrà in joint venture
con la società di investimenti immobiliari Beacon Capital Partners
(Beacon), che acquisirà la partecipazione residua del 5% nell'immobile e si occuperà della gestione patrimoniale dell'immobile di 90.000 metri quadrati per conto della joint venture.
L'operazione, che valuta l'immobile 571,1 milioni di dollari, dovrebbe essere completata nel terzo trimestre di quest'anno.
Il venditore dell'immobile è una joint venture tra il California State Teachers' Retirement System
e Silverstein Properties
.
Sebbene il focus principale di NBIM siano le azioni globali, circa il 2% dei suoi investimenti è nel settore immobiliare. Il suo portafoglio include già più di una dozzina di edifici a New York e partecipazioni in immobili a Boston, San Francisco, Las Vegas e altre grandi città statunitensi. Il suo portafoglio immobiliare è focalizzato a livello globale, con proprietà anche in Gran Bretagna, Spagna e Francia.(Foto: Thomas Habr su Unsplash)