Milano 10:19
41.893 +0,26%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:19
9.182 +0,04%
Francoforte 10:19
23.694 +0,42%

Piazza Affari: performance negativa per Leonardo

Piazza Affari: performance negativa per Leonardo
Si muove verso il basso la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con una flessione del 2,24%.
