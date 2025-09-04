Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir

(Teleborsa) - Balza in avanti la società cementiera
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Cementir
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,14%, rispetto a -2,56% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo cementiero
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,19 Euro. Primo supporto visto a 13,75. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,45.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)