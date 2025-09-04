Milano 13:19
Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Cementir
(Teleborsa) - Balza in avanti la società cementiera, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,33%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,14%, rispetto a -2,56% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gruppo cementiero, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 14,19 Euro. Primo supporto visto a 13,75. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 13,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
