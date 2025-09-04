Planetel affitta ramo d'azienda di ORA-0 e si impegna a formulare proposta d'acquisto

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha, avente ad oggetto il complesso di beni, contratti, know-how e risorse umane impiegati nello svolgimento di, servizi SOC - SIEM, consulenza informatica e per le telecomunicazioni, ricerca e sviluppo sperimentale in ambito scientifico e ingegneristico.L'a seguito di circostanze avverse, che potrebbero condurre l'azienda ad un istituto di crisi, si legge in una nota. Planetel si è dichiarata disponibile ad assumere immediatamente in affitto il ramo dell'azienda per conservarne il valore in vista di un futuro acquisto nell'ambito della procedura di crisi che verrà attivata.Planetel si impegna a formulare una separata proposta di acquisto nei tempi tecnici necessari peravviata ai fini della corretta determinazione del prezzo.L'affitto, con2025 e finalizzato all'acquisto del ramo d'azienda, ha durata iniziale di tre mesi e potrà prorogarsi per ulteriori periodi sino alla vendita del ramo, salvo disdetta comunicata nei termini previsti. Il canone pattuito è di 1.500 euro mensili oltre IVA. Nel 2024, il ramo d'azienda ha realizzato un valore della produzione di circa 2.590.000 euro compreso operazioni straordinarie di circa 450.000 euro con un EBITDA di 273.000 euro."L'affitto del ramo d'azienda è un passo strategico che ci permette di avviare subito nuove linee di servizio e di testare sul campo modelli di collaborazione in vista di una futura acquisizione, a conferma del nostro impegno a valorizzare questo asset", ha detto l'