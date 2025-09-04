Milano 11:45
Porsche e Sartorius escono dall'indice DAX

Finanza
(Teleborsa) - Porsche AG, casa automobilistica di lusso controllata da Volkswagen, e Sartorius, società tedesca di forniture biochimiche, usciranno dall'indice DAX il 22 settembre. Lo ha dichiarato STOXX, gestore dell'indice blue-chip di riferimento tedesco. A prendere il loro posto dono GEA Group, società attiva nel settore alimentare e delle bevande, e Scout24, holding di tecnologia e servizi Internet che gestisce piattaforme di annunci.

Nell'indice MDAX entrano Porsche AG, Sartorius e Fielmann Group, mentre escono Scout24, GEA Group e EVOTEC.

Nell'indice SDAX entrano EVOTEC e 1&1, mentre escono Fielmann Group e SGL Carbon.
