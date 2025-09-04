Porsche e Sartorius escono dall'indice DAX

Porsche AG

Volkswagen

Sartorius

GEA Group

Scout24

Fielmann Group

EVOTEC

1&1

Fielmann Group

SGL Carbon

(Teleborsa) -, casa automobilistica di lusso controllata da, e, società tedesca di forniture biochimiche, usciranno dall'il 22 settembre. Lo ha dichiarato STOXX, gestore dell'indice blue-chip di riferimento tedesco. A prendere il loro posto dono, società attiva nel settore alimentare e delle bevande, e, holding di tecnologia e servizi Internet che gestisce piattaforme di annunci.Nell'entrano Porsche AG, Sartorius e, mentre escono Scout24, GEA Group e EVOTEC.Nell'entrano, mentre escono