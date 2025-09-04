Professioni, Confprofessioni: bene l'attenzione del governo, ma doveroso il confronto

(Teleborsa) -accoglie con favore l’attenzione che il Governo sta rivolgendo al mondo delle, un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia e della società italiana. La Confederazione sottolinea come ogni intervento legislativo e regolamentare debba essere orientato a rendere le regole del gioco moderne e compatibili con l’evoluzione del. In particolare, bisogna guardare al futuro e al ruolo di sussidiarietà che i professionisti esercitano, evitando visioni anacronistiche e personalismi; ponendo attenzione all’impatto delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale.Se da un lato è indispensabile favorire l’adozione diche possano costituire un valido supporto all’attività professionale, dall’altro non possono essere sottovalutati i potenziali rischi che tali strumenti comportano, sia per i professionisti sia per i cittadini che si affidano ai loro servizi."Un processo così delicato – ha dichiarato il presidente- richiede la massima prudenza e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: in primo luogo gli Ordini professionali, ai quali è affidata la tutela della fede pubblica, ma anche le Organizzazioni che la legge riconosce come parte sociale e rappresentanti degli interessi dei liberi professionisti".Confprofessioni ribadisce come solo lepossano fare rappresentanza, mentre agli, in quanto enti pubblici, spettano le funzioni di vigilanza, formazione e disciplina che garantiscono la competenza e la professionalità degli iscritti e la tutela dei cittadini. Per questo Confprofessioni chiede al Governo attenzione e cautela nell’utilizzare uno strumento complesso come lae auspica che ogni passo in questa direzione sia preceduto da un ampio e doveroso confronto con tutte le Organizzazioni di rappresentanza."Come parte sociale – ha concluso Natali - Confprofessioni ribadisce la propria disponibilità a contribuire attivamente al successo di un percorso di riforma unitario costruito in modo partecipato, equilibrato e realmente orientato allo sviluppo delle libere professioni".