Professioni, Confprofessioni: bene l'attenzione del governo, ma doveroso il confronto

(Teleborsa) - Confprofessioni
accoglie con favore l’attenzione che il Governo sta rivolgendo al mondo delle libere professioni
, un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia e della società italiana. La Confederazione sottolinea come ogni intervento legislativo e regolamentare debba essere orientato a rendere le regole del gioco moderne e compatibili con l’evoluzione del mercato dei servizi professionali
. In particolare, bisogna guardare al futuro e al ruolo di sussidiarietà che i professionisti esercitano, evitando visioni anacronistiche e personalismi; ponendo attenzione all’impatto delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale.
Se da un lato è indispensabile favorire l’adozione di strumenti innovativi
che possano costituire un valido supporto all’attività professionale, dall’altro non possono essere sottovalutati i potenziali rischi che tali strumenti comportano, sia per i professionisti sia per i cittadini che si affidano ai loro servizi.
"Un processo così delicato – ha dichiarato il presidente Marco Natali
- richiede la massima prudenza e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati: in primo luogo gli Ordini professionali, ai quali è affidata la tutela della fede pubblica, ma anche le Organizzazioni che la legge riconosce come parte sociale e rappresentanti degli interessi dei liberi professionisti".
Confprofessioni ribadisce come solo le Associazioni ad adesione volontaria
possano fare rappresentanza, mentre agli Ordini professionali
, in quanto enti pubblici, spettano le funzioni di vigilanza, formazione e disciplina che garantiscono la competenza e la professionalità degli iscritti e la tutela dei cittadini. Per questo Confprofessioni chiede al Governo attenzione e cautela nell’utilizzare uno strumento complesso come la legge delega per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali
e auspica che ogni passo in questa direzione sia preceduto da un ampio e doveroso confronto con tutte le Organizzazioni di rappresentanza.
"Come parte sociale – ha concluso Natali - Confprofessioni ribadisce la propria disponibilità a contribuire attivamente al successo di un percorso di riforma unitario costruito in modo partecipato, equilibrato e realmente orientato allo sviluppo delle libere professioni".