Unicredit, Orcel: puntare al 30% di Commerzbank e dialogo costruttivo

Unicredit

Unicredit

(Teleborsa) -si dice pronta ad avere un. Lo ha detto giovedì il Ceo di, rispondendo a una domanda sual forum delle banche di Handelsblatt a Francoforte.Il Ceo ha definito l'opposizione del governo tedesco all'avanzata di Unicredit "un". Infatti, anche il governo Merz, così come quello precedente di Scholz, definiscele mosse del gruppo italiano, che recentemente ha raggiunto il 26% in Commerzbank.Una quota che Unicredit vuole incrementare rapidamente, ha fatto capire Orcel, che ha affermato "verso la fine dell'anno". Resta tuttaviada parte del gruppo italiano, decisione questa - ha precisato - "che spetta agli azionisti, al Cda e ai team".E alla domanda su come intenda convincere i tedeschi dell'operazione in corso, ha replicato: ", perché non abbiamo un dialogo con nessuno e nessuno vuole sedersi a un tavolo". E ha aggiunto che "Unicredit si trova esattamente dove vuole essere. Abbiamo ottenuto delle autorizzazioni. Ci sentiamo a nostro agio".Più in generale, il top manager ha sottolineato quanto l'sia un elemento sempre più rilevante, di cui bisogna tener conto nelle fusioni.Inoltre, rispondendo a una domanda su quanti posti andrebbero tagliati alla Commerzbank, Orcel ha segnalato che "rispetto a un consolidamento con noi, perché sono costretti a farlo".E in merito alla questione aperta sull'OPA, il Ceo di Unicredit ha ribattuto alla numero uno di Commerzbank,, che aveva affermato ieri di ritenere che alla fine: "Al suo posto mi siederei al tavolo e guarderei cosa c'è". Orcel ha poi espresso il proprio disaccordo sul fatto che un ingresso di Unicredit nel Consiglio di sorveglianza porterebbe un "concorrente" nel board, sollevato dalla stessa Orlopp: esistono regole sufficienti per garantire che un membro del consiglio non agisca contro gli interessi dell'azienda, ha spiegato.E infine sul titolo Commerzbank Orcel ha affermato: "", sottolineando che "se loro guadagneranno, guadagniamo anche noi".