Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in luglio

Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in luglio
Unione Europea, Vendite dettaglio in luglio su base annuale (YoY) +2,2%, in calo rispetto al precedente +3,5% (la previsione era +2,4%).

