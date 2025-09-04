Milano
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 16.18
USA, Bilancia commerciale in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 settembre 2025 - 14.35
USA,
Bilancia commerciale in luglio pari a -78,3 Mld $
, in calo rispetto al precedente -59,1 Mld $ (la previsione era -77,7 Mld $).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
