Giovedì 15 Gennaio 2026, ore 13.46
Bilancia commerciale globale Italia in novembre
Economia
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
15 gennaio 2026 - 12.10
Italia,
Bilancia commerciale globale in novembre pari a 5,08 Mld Euro
, in aumento rispetto al precedente 4,18 Mld Euro (la previsione era 5,22 Mld Euro).
