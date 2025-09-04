Milano
17:35
41.990
+0,49%
Nasdaq
18:31
23.486
+0,30%
Dow Jones
18:31
45.477
+0,45%
Londra
17:35
9.217
+0,42%
Francoforte
17:35
23.770
+0,74%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 18.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, ISM non manifatturiero in agosto
USA, ISM non manifatturiero in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
04 settembre 2025 - 16.15
USA,
ISM non manifatturiero in agosto pari a 52 punti
, in aumento rispetto al precedente 50,1 punti (la previsione era 50,9 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, ISM manifatturiero in agosto
USA, ISM non manifatturiero in luglio
USA, PMI manifatturiero in agosto
PMI manifatturiero USA in agosto
Altre notizie
USA, ISM: il settore non manifatturiero si rafforza in agosto
USA, ISM manifatturiero agosto sale a 48,7 punti
PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
Giappone, PMI manifatturiero in agosto
PMI manifatturiero Unione Europea in agosto
PMI manifatturiero Caixin Cina in agosto
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto