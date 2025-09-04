Milano
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 16.18
USA, PMI servizi in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
04 settembre 2025 - 15.50
USA,
PMI servizi in agosto pari a 54,5 punti
, in calo rispetto al precedente 55,7 punti (la previsione era 55,4 punti).
