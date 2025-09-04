Milano 16:02
USA, Produttività (QoQ) nel secondo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produttività (QoQ) nel secondo trimestre
USA, Produttività nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +3,3%, in aumento rispetto al precedente -1,8% (la previsione era +2,8%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
