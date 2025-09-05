A2A, Tasca i DataCenter sono indispensabili, necessari 30 miliardi di investimento

(Teleborsa) - Lacresce in modo esponenziale, spinta dall’. Isono infrastrutture, ma il loro sviluppo richiede un: da consumatori di energia devono diventare protagonisti di un nuovo modello industriale capace di generare efficienza, occupazione e rigenerazione urbana. Possono infattifavorendo la; dare ulteriore impulso alle rinnovabili, attraverso contratti a lungo termine; accelerare il recupero di aree dismesse. Azioni che – nello scenario di massimo sviluppo –, pari a quelle generate da 1,7 milioni di cittadini.È ciò che emerge dalrealizzato da T, presentato oggi, nell’ambito della, daUno Studio completo e dettagliato sul ruolo strategico - economico e sociale - dei data center, che analizza la, e stima le proiezioni di sviluppo futuro. Il Rapporto ha identificato le leve fondamentali per accrescere l’efficienza di queste infrastrutture, generando benefici sistemici tangibili per la collettività."I data center stanno diventando infrastrutture strategiche fondamentali,per garantire i nostri gesti quotidiani – ha commentato-. Guidare il loro sviluppo in modo consapevole significa integrare queste strutture nel tessuto del Paese, accompagnandole con soluzioni tecnologiche adeguate e rinnovabili, con un impatto positivo sulla sostenibilità:"."Neldi cui più di 2.200 in Europa e 168 in Italia, cone la Lombardia che si posizionano tra le aree emergenti a livello europeo. Oggi oltre la metà delle richieste di connessione alla rete elettrica nazionale risulta concentrata in questa regione. Per questoIntegrare rinnovabili, efficienza e modelli circolari vuol dire trasformare una necessità tecnologica in un’opportunità sociale, economica e ambientale". "Per soddisfare la domanda attuale - prosegue Tasca -, infrastrutture incluse, sostenibili grazie a un quadro regolamentare chiaro e tempi certi per i progetti.e garantire che la digitalizzazione diventi una risorsa condivisa e non un’ipoteca sul futuro delle nuove generazioni"."I numeri individuati dal report indicano che- con la creazione di 77 mila posti di lavoro - fino ad arrivare, in uno scenario full potential, al 15% con 150 mila nuovi occupati. Si tratta di un’occasione unica per un Paese che vuole rafforzare la propria competitività digitale ed economica – ha aggiunto-. Queste infrastrutture impatteranno considerevolmente sulla richiesta di energia ma, grazie alle nuove centrali termoelettriche a ciclo combinato di ultima generazione realizzate per garantire stabilità alla rete e alla forte crescita delle rinnovabili,. La vera svolta è però che questi hub digitali, se ben integrati, possono anche dare un valido contributo alla decarbonizzazione delle città: recuperando il calore generato è possibile fornire energia termica a oltre 800mila famiglie grazie alle reti di teleriscaldamento, come già facciamo a Brescia e come presto faremo a Milano. Vogliamo contribuire a creare un modello di innovazione e sostenibilità, attraverso una simbiosi mutualistica tra i player che sviluppano data center e gli operatori del nostro ambito industriale per vincere la sfida del digitale, ormai inarrestabile"."Lo sviluppo dei data center rappresenta una. Nel 2024, la Data Economy ha generato per il Paese un valore di 60,6 miliardi di euro, pari al 2,8% del PIL nazionale. Nei prossimi 10 anni, nel nostro Paese, il numero di dispositivi IoT e la domanda di servizi cloud sono attesi triplicare, mentre il traffico dati più che raddoppierà. Con queste dinamiche e in ipotesi di allineamento dell'Italia ai livelli dei Paesi più avanzati nel mondo nell’ecosistema digitale,- ha commentato"I data center sono infrastrutture abilitanti per la crescita digitale. L’Unione Europea, dopo gli Stati Uniti, sono l’area che ne ospita di più e l’Italia si conferma tra le destinazioni più interessanti per le nuove localizzazioni di queste infrastrutture: solo tra febbraio e agosto di quest’anno sono state presentate 67 richieste di connessione per una capacità totale di 15 GW, un valore del 60% superiore alla capacità delle richieste presentate nel quinquennio 2019-2023 (9,1GW). Gli scenari di sviluppo che abbiamo elaborato nello studio indicano che la potenza energetica nominale dei datacenter potrà crescere di quasi 9 volte. Per garantire uno sviluppo sistemico dei datacenter, garantendo il pieno dispiegamento del loro valore per il Paese,che eviti il rischio di replicare modelli di crescita incontrollata con criticità energetiche e infrastrutturali".