Airbus, 61 consegne a 39 clienti nel mese di agosto

(Teleborsa) - Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha consegnato 61 veicoli a 39 clienti a agosto 2025. Gli ordini lordi si sono assestati a quota 99 nello stesso mese.

Dall'inizio del 2025 la società ha effettuato 434 consegne a 76 clienti.
