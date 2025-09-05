Milano
10:56
42.010
+0,05%
Nasdaq
4-set
23.633
0,00%
Dow Jones
4-set
45.621
+0,77%
Londra
10:56
9.242
+0,27%
Francoforte
10:55
23.804
+0,14%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 11.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Airbus, 61 consegne a 39 clienti nel mese di agosto
Airbus, 61 consegne a 39 clienti nel mese di agosto
Finanza
,
Trasporti
05 settembre 2025 - 09.29
(Teleborsa) -
Airbus
, colosso europeo dell'aviazione, ha
consegnato
61 veicoli a 39 clienti a
agosto
2025. Gli ordini lordi si sono assestati a quota 99 nello stesso mese.
Dall'inizio del 2025
la società ha effettuato 434 consegne a 76 clienti.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Airbus
Francoforte: brillante l'andamento di Airbus
Francoforte: rosso per Airbus
Turkish Airlines e Etihad in corsa per Air Europa
Titoli e Indici
Airbus
-0,14%
Altre notizie
Francoforte: positiva la giornata per Airbus
Fineco, ad agosto raccolta netta di 842 milioni di euro. Nuovi clienti +20%
Wizz Air, nuove rotte da Roma Fiumicino per Brasov, Glasgow e Bordeaux
Francia, sentiment imprese agosto stabile a 96 punti
Spagna, disoccupazione in aumento ad agosto
USA, indice manifatturiero Fed Richmond migliora a -7 punti ad agosto
Guide
Come scegliere i titoli di Stato su cui investire
I titoli di Stato sono apprezzati dagli investitori perché consentono di impiegare i risparmi in uno strumento poco rischioso e ottenere un flusso di reddito, ma non tutti sono adatti per qualsiasi...
leggi tutto