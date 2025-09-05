Milano 9:06
42.054 +0,15%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:06
9.225 +0,08%
23.831 +0,25%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,06%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8694, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8647. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8741.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
