Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Andamento piatto per il cross Euro contro la valuta britannica, che propone sul finale un -0,06%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8694, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8647. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8741.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)