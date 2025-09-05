Milano 9:08
41.961 -0,07%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:08
9.221 +0,05%
23.805 +0,15%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,24%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 148,894. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 147,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,298.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```