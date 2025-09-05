Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,24%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 148,894. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 147,49. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,298.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)