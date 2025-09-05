Ashmore, AUM in leggero calo a 47,6 miliardi di dollari con deflussi in rallentamento

Ashmore Group

(Teleborsa) -, gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti, ha chiuso l'conpari a 146,5 milioni di sterline, in calo del 22% su base annua, riflettendo i livelli medi di AuM. Le ottime performance hanno generato commissioni di performance pari a 10,2 milioni di sterline su una gamma di temi a reddito fisso e alternativi. L'EBITDA rettificato è stato di 52,5 milioni di sterline, con un margine EBITDA rettificato del 36%. L'è stato di 108,6 milioni di sterline. L'è stato di 11,8 pence, in calo del 13% su base annua, e l'utile per azione rettificato di 7,1 pence.Glidi 47,6 miliardi di dollari sono stati in calo del 3% rispetto all'anno precedente, riflettendo una performance positiva degli investimenti di 4,1 miliardi di dollari, compensata dadi 5,8 miliardi di dollari. Il deflusso netto totale per il periodo è inferiore del 32% rispetto all'anno precedente (anno fiscale 2024: 8,5 miliardi di dollari), a causa del calo dei riscatti.Ashmore ha generato 4,1 miliardi di dollari dinel corso dell'anno, ampiamente distribuite su tutti i temi di investimento. L'indebolimento del dollaro, in particolare nella seconda metà dell'anno, ha favorito i rendimenti nei temi azionari e in valuta locale."La strategia di Ashmore è allineata alle opportunità dei mercati emergenti e il- ha commentato il- Quest'anno, il Gruppo ha generato afflussi netti in azioni, sedi locali e strategie IG, e ha continuato a investire in iniziative volte a diversificare e a generare crescita futura, tra cui l'utilizzo della solidità del proprio bilancio per aumentare gli investimenti in capitale di avviamento e l'espansione della rete di sedi locali in America Latina e Medio Oriente".Secondo Coombs, Ashmore è ", anche verso i mercati emergenti che offrono una crescita superiore e rendimenti aggiustati per il rischio più elevati nel medio termine".