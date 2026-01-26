Solana e i mercati europei registrano segnali positivi nonostante gli asset digitali siano sotto pressione

(Teleborsa) - Glihanno registrato i deflussi più consistenti dalla metà di novembre 2025, per un totale di 1,73 miliardi di dollari, riflettendo un sentiment ribassista simile a quello osservato durante le fasi di recessione dei mercati. I fattori che hanno probabilmentealimentato questa tendenza negativa sono stati il calo delle aspettative di tagli dei tassi di interesse, il momentum negativo delle valutazioni e la delusione per il mancato coinvolgimento degli asset digitali nel cosiddetto “debasement trade”.Lo rileva l'approfondimento settimanale "Digital Asset Fund Flows Weekly" di CoinShares, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali, a cura di James Butterfill, Head of Research di CoinShares., i deflussi si sono concentrati principalmente sugli Stati Uniti, con quasi 1,8 miliardi di dollari in uscita. Neglialtri mercati il sentiment è stato più misto: Svezia e Paesi Bassi hanno registrato deflussi più contenuti, rispettivamente di 11,1 milioni di dollari e 4,4 milioni. Al contrario, Svizzera, Germania e Canada hanno interpretato la recente debolezza delle valutazioni come un’opportunità per aumentare le loro esposizioni rialziste, con flussi in entrata pari a 32,5 milioni, 19,1 milioni e 33,5 milioni di dollari rispettivamente.ha registrato deflussi per un totale di 1,09 miliardi, i più consistenti dalla metà di novembre 2025, mentre le soluzioni su short Bitcoin hanno visto piccoli flussi in entrata, pari a 0,5 milioni. In ogni caso, ciò indica che il sentiment non è ancora migliorato dalla caduta delle valutazioni del 10 ottobre 2025.hanno registrato deflussi rispettivamente per 630 milioni e 18,2 milioni, a conferma di un sentiment negativo diffuso.ha fatto eccezione, con entrate pari a 17,1 milioni di dollari, mentre altri asset hanno visto incrementi più contenuti, in particolare Binance (4,6 milioni) e Chainlink (3,8 milioni).