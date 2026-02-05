KKR, nel 2025 asset in gestione salgono a 744 miliardi di dollari (+19%)

KKR

(Teleborsa) - Il colosso del risparmio gestitoha chiuso il 2025 con unache ha raggiunto la cifra record diin nuovi afflussi. Questa spinta ha portato gli(AUM) a quota, con una crescita del 17% su base annua, consolidando la posizione del gruppo di New York nonostante un contesto globale complesso per il settore del private equity.Nel quarto trimestre del 2025, KKR ha registrato una crescita del 24% nelle, salite a. Tuttavia, l'(ANI) si è attestato a(1,12 dollari per azione), risentendo di un onere straordinario legato al rimborso di compensi di un fondo asiatico sottoperformante. Escludendo tale voce, l'utile per azione sarebbe stato di 1,30 dollari. Parallelamente, le commissioni sulle transazioni nel settore dei mercati dei capitali hanno subito una flessione del 16,6%, fermandosi a 225,5 milioni di dollari.In concomitanza con i risultati, KKR ha annunciato l'acquisizione di, leader negli investimenti in franchigie sportive professionali, per un valore iniziale di 1,4 miliardi di dollari. L'operazione permetterà a KKR di lanciare "KKR Solutions", una nuova unità dedicata alloe al, integrando i 15 miliardi di dollari di asset gestiti da Arctos.Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo regolare di 0,185 dollari per azione per il trimestre e ha annunciato l'intenzione di aumentare il dividendo annualizzato da 0,74 a 0,78 dollari a partire da marzo 2026. Nonostante il calo degli(scesi a 84,8 milioni nel trimestre), la resilienza del comparto infrastrutture e private equity segnala una tenuta strategica del portafoglio.