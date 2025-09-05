BBVA potrebbe abbassare livello minimo di accettazione OPA Sabadell al 30%

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnolo BBVA
ha reso noto di aver ricevuto l'autorizzazione dalla Securities and Exchange Commission
(SEC) per abbassare potenzialmente la soglia minima di accettazione
per la sua offerta di acquisizione della rivale Banco Sabadel
.
BBVA ha detto che rinuncerà alla condizione di accettazione minima solo se il numero di azioni di Banco Sabadell portate in adesione consentirà a BBVA di acquisire almeno il 30% dei diritti di voto
delle azioni di Banco Sabadell. Ai sensi della legge spagnola, BBVA sarà tenuta a lanciare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria, entro un mese dalla chiusura dell'offerta, qualora acquisisca azioni di Banco Sabadell che rappresentino almeno il 30% (ma meno del 50%) dei diritti di voto.
BBVA è quotata anche negli Stati Uniti
e necessita quindi di alcune approvazioni da parte della SEC.