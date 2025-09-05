Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:55
23.597 -0,15%
Dow Jones 20:55
45.389 -0,51%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 23.600,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA mostra un esiguo -0,14% alle 19:30 e passa di mano a 23.600,37 punti.
