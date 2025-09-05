Milano
Venerdì 5 Settembre 2025
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,62%
Hang Seng a 25.212,85 punti
In breve
,
Finanza
05 settembre 2025 - 07.10
Indice Hang Seng +0,62% a quota 25.212,85 all'apertura pomeridiana.
