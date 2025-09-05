Milano 9:09
41.998 +0,02%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:09
9.222 +0,06%
23.803 +0,14%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,62%

Hang Seng a 25.212,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,62%
Indice Hang Seng +0,62% a quota 25.212,85 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```