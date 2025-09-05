Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 22:00
23.652 +0,08%
Dow Jones 22:02
45.401 -0,48%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per il Nasdaq-100 (+0,08%)

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 23.652,44 punti

In breve, Finanza
Chiude sulla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che propone sul finale un +0,08% e archivia gli scambi a 23.652,44 punti.
