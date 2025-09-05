Milano 17:22
41.612 -0,90%
Nasdaq 17:22
23.572 -0,26%
Dow Jones 17:22
45.357 -0,58%
Londra 17:22
9.207 -0,11%
Francoforte 17:22
23.588 -0,77%

Charles Schwab, scendono le quotazioni a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nei servizi bancari e di brokeraggio, che passa di mano in perdita del 3,87%.

La tendenza ad una settimana di Charles Schwab è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Charles Schwab è in rafforzamento con area di resistenza vista a 96,63 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 92,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
