Commercialisti, il Governo blocca la riforma: "Proposta illogica e dannosa per la previdenza"

(Teleborsa) - "Ilha scelto con lucidità di non procedere all’approvazione dellacosì come presentata dal. Una decisione necessaria e responsabile, perché la proposta conteneva previsioni illogiche e potenzialmente dannose per il futuro previdenziale dell’intera professione". È quanto si legge in una nota della"È incomprensibile e inaccettabile che il Consiglio Nazionale abbia avanzato l’adozione diper gli iscritti alla, destinate a incidere negativamente sulla previdenza di oltre un quarto degli iscritti. Una scelta che avrebbe condotto la Cassa dei Ragionieri al default, aprendo la strada a due soli scenari: trasferire il debito previdenziale sulla collettività, attraverso la previdenza pubblica; oppure imporre la fusione forzata dei due enti previdenziali", prosegue la nota."La Cassa dei Ragionieri, anche a nome dei suoi 30 mila iscritti, ringrazia il Governo e i Ministri vigilanti per aver compreso la pericolosità di questa proposta ed evitato un disastro per la Categoria e per le. Resta però una domanda bruciante: perché il Consiglio Nazionale propone norme contrarie agli interessi degli stessi iscritti all’albo? E una constatazione, amara ma inevitabile: chi rappresenta una categoria ha il dovere di tutelarla tutta. Chi non lo fa, tradisce il mandato che gli è stato affidato", ha concluso la Cassa dei Ragionieri.