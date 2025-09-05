Milano 12:45
42.098 +0,26%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 12:45
9.241 +0,26%
Francoforte 12:45
23.810 +0,17%

CONSOB, Nicola De Caro nominato Responsabile per la Transizione Digitale

(Teleborsa) - La CONSOB, su proposta del Presidente, ha nominato Nicola De Caro come Responsabile per la Transizione Digitale.

Dal 1° ottobre 2024 è responsabile della Divisione Informatica e Intelligenza Artificiale, che cura lo sviluppo delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche della CONSOB, definisce i requisiti tecnologici delle basi dati dell'Autorità e ne assicura la gestione; cura lo sviluppo e la gestione delle soluzioni di Intelligenza Artificiale; progetta ed eroga i presidi per la sicurezza informatica e la continuità operativa.

Da marzo 2024 a settembre 2024 è stato Responsabile della Divisione Infrastrutture Informative. Nei 16 anni precedenti ha lavorato presso la Banca d'Italia.
