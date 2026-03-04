Siav, acquisito il ramo d'azienda "Document Management" da Consis

(Teleborsa) - Siav Società Benefit
ha annunciato il perfezionamento di un'operazione strategica
volta a rafforzare il proprio posizionamento nella sanità digitale
e a ottimizzare la struttura del Gruppo. La società ha ceduto la propria partecipazione del 20,54%
in Consis
a Consis Group
per un corrispettivo di 521.600 euro
e, contestualmente, ha acquisito da Consis il ramo d’azienda relativo al Document Management
in ambito sanitario per un valore di 1,3 milioni di euro
.
L'operazione è stata strutturata per non generare impatti negativi sulla liquidità aziendale, poiché l'acquisizione è stata regolata attraverso l'integrale compensazione di crediti commerciali preesistenti
. Il ramo d'azienda acquisito porta in dote a Siav un portafoglio di 21 contratti esecutivi attivi con importanti realtà ospedaliere e territoriali italiane, oltre alla proprietà intellettuale dei software e al relativo know-how tecnico.Nicola Voltan
, Amministratore Delegato di SIAV, ha commentato: "con questa operazione consolidiamo il nostro posizionamento nella sanità digitale e rafforziamo la qualità del nostro portafoglio contratti. La struttura finanziaria dell’accordo, che non comporta esborso di cassa per l’acquisizione del ramo, riflette un approccio rigoroso nell’allocazione del capitale e orientato alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo".