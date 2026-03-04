Siav, acquisito il ramo d'azienda "Document Management" da Consis

Siav Società Benefit

(Teleborsa) -ha annunciato il perfezionamento di un'volta a rafforzare il proprio posizionamento nellae a ottimizzare la struttura del Gruppo. La società ha ceduto la propria partecipazione delinper un corrispettivo die, contestualmente, ha acquisito da Consis il ramo d’azienda relativo alin ambito sanitario per un valore diL'operazione è stata strutturata per non generare impatti negativi sulla liquidità aziendale, poiché l'acquisizione è stata regolata attraverso l'integrale compensazione di. Il ramo d'azienda acquisito porta in dote a Siav un portafoglio di 21 contratti esecutivi attivi con importanti realtà ospedaliere e territoriali italiane, oltre alla proprietà intellettuale dei software e al relativo know-how tecnico., Amministratore Delegato di SIAV, ha commentato: "con questa operazione consolidiamo il nostro posizionamento nella sanità digitale e rafforziamo la qualità del nostro portafoglio contratti. La struttura finanziaria dell’accordo, che non comporta esborso di cassa per l’acquisizione del ramo, riflette un approccio rigoroso nell’allocazione del capitale e orientato alla creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo".