Venerdì 5 Settembre 2025, ore 09.28
Enel, Bernstein aumenta target price e conferma Outperform
Energia
,
Finanza
,
Consensus
05 settembre 2025 - 08.45
(Teleborsa) - Gli analisti di Bernstein hanno aumentato a
8,50 euro
per azione (dai precedenti 8,30 euro) il
target price
su
Enel
, colosso energetico italiano, mantenendo la
raccomandazione
"
Outperform
" sul titolo.
Titoli e Indici
Enel
+0,05%
