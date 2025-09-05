Milano 9:11
42.010 +0,05%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 9:11
9.223 +0,06%
23.810 +0,17%

Energia, Finanza, Consensus
Enel, Bernstein aumenta target price e conferma Outperform
(Teleborsa) - Gli analisti di Bernstein hanno aumentato a 8,50 euro per azione (dai precedenti 8,30 euro) il target price su Enel, colosso energetico italiano, mantenendo la raccomandazione "Outperform" sul titolo.
