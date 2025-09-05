Milano 13:32
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
(Teleborsa) - Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con un rialzo del 2,08%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Acerinox mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a -0,89% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Nel breve periodo, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 10,89 Euro e supporto a 10,67. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,11.

