Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox

società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile

Ibex 35

Acerinox

indice azionario della Borsa di Madrid

azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,08%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a -0,89% dell').Nel breve periodo, l'presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 10,89 Euro e supporto a 10,67. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)