Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox

(Teleborsa) - Bene la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, con un rialzo del 2,08%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Acerinox
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,41%, rispetto a -0,89% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Nel breve periodo, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 10,89 Euro e supporto a 10,67. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 11,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)