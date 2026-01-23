Madrid: scambi negativi per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che presenta una flessione dell'1,86%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)