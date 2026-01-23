Milano 14:14
Madrid: scambi negativi per Acerinox

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione dell'1,86%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Acerinox, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,31 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 13,09. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,53.

