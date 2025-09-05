Milano 10:56
Mediobanca, Clemente Rebecchini vende azioni per 512 mila euro

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Clemente Rebecchini, storico manager di Mediobanca, ha venduto 26.233 azioni di Piazzetta Cuccia il 4 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,5 euro, per un controvalore di circa 512 mila euro.

Rebecchini è entrato in Mediobanca nel 1989 e, dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità, è attualmente responsabile della Divisione Insurance & Principal Investing. Rebecchini è componente del CdA di Generali da maggio 2012 e ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente da novembre 2013 fino ad aprile 2022.
