Mediobanca, Clemente Rebecchini vende azioni per 512 mila euro

(Teleborsa) - Clemente Rebecchini
, storico manager di Mediobanca
, ha venduto 26.233 azioni
di Piazzetta Cuccia il 4 settembre 2025, secondo quanto emerge da un internal dealing. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,5 euro, per un controvalore di circa 512 mila euro.
Rebecchini è entrato in Mediobanca nel 1989
e, dopo aver ricoperto ruoli di crescente responsabilità, è attualmente responsabile della Divisione Insurance & Principal Investing
. Rebecchini è componente del CdA di Generali
da maggio 2012 e ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente da novembre 2013 fino ad aprile 2022.